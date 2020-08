ALLERTA METEO, L’ANNUNCIO DELLA PROTEZIONE CIVILE. LE ZONE INTERESSATE (Di giovedì 27 agosto 2020) ALLERTA nubifragi nel nord Italia. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali DELLA Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità arancione (moderata) per temporali forti e gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico a partire dalle ore 23 di oggi, giovedì 27 agosto, e fino a domani, venerdì 28 agosto. ALLERTA gialla, che indica "criticità ordinaria" per fulmini, caduta di alberi, allagamenti e frane locali in Piemonte con rischio più alto Vco e Novara dove sono previste grandinate da domani a domenica. I primi rovesci dovrebbero riguardare l'area del lago Maggiore. In tutta la regione è previsto un netto calo delle temperature, con massime a 27-28 gradi. ALLERTA anche in Veneto, dove da domani domani sono annunciati possibili rovesci e temporali ... Leggi su howtodofor

