Allerta Meteo, imminente sull’Italia la grande tempesta ammazza-estate: sarà un weekend di maltempo folle al Nord, allarme anche al Centro/Sud per i temporali di Lunedì 31 (Di giovedì 27 agosto 2020) Allerta Meteo – L’Italia si prepara ad affrontare una grande ondata di maltempo, che stavolta sarà una vera e propria tempesta ammazza-estate: arriva a fine stagione, come molto spesso accade proprio negli ultimi giorni del mese di Agosto, in linea con la classica evoluzione della stagione. E sempre da manuale, colpirà in modo molto pesante il Nord tra Venerdì 28 e Domenica 30 Agosto, arriverà più affievolita ma sarà comunque seria al Centro nella giornata di Lunedì 31 Agosto, e poi si limiterà a lambire il Sud, dove ci saranno conseguenze molto limitate a qualche ora di instabilità, vento e un po’ di fresco nei primi due giorni di Settembre. Intanto ... Leggi su meteoweb.eu

