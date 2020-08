Alla festa del Pd di Bologna tra i militanti prevale il «No» (Di giovedì 27 agosto 2020) «La voglia della nostra base di costruire un processo riformatore che migliori lo stato e non si accodi alle pulsioni dell’antipolitica è corretta e giusta e io, quando ho un obiettivo politico, lo perseguo fino Alla fine». Eccola la risposta di Nicola Zingaretti a chi gli fa notare che il cuore dei volontari ha già scelto cosa votare al referendum di settembre. «No» a larga, larghissima maggioranza. Alla festa provinciale del Pd di Bologna, una delle federazioni più importanti d’Italia … Continua L'articolo Alla festa del Pd di Bologna tra i militanti prevale il «No» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

