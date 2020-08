Alessia Marcuzzi “Lentiggini e rughe”: a 47 anni senza trucco, la reazione dei fan [FOTO] (Di giovedì 27 agosto 2020) Sta per iniziare la nuova stagione di ‘Temptation Island’ che sarà guidata da Alessia Marcuzzi per il secondo anno consecutivo. Il reality tornerà in tv il 9 Settembre nella versione “nip”; ovvero coppie sconosciute metteranno alla prova il loro amore. Lontani per 21 giorni e accanto a tentatori e tentatrici. Come spiegato dalla conduttrice, in una recente intervista rilasciata al settimanale ‘Sorrisi e Canzoni Tv’, insieme a Maria De Filippi hanno deciso di sospendere la versione “vip” poiché il pubblico si identificherebbe di più nelle persone comuni. “Sono molto felice perché sono tornata al mio primo amore con i reality fatti di persone comuni, come quando conducevo il ‘Grande Fratello’. Con Maria De Filippi ne abbiamo parlato a lungo, ... Leggi su velvetgossip

CIAfra73 : RT @Gio79803890: PROMO TEMPTATION ISLAND SPERANZA E ALBERTO #temptationisland Prossimamente con Alessia Marcuzzi @lapinella - infoitcultura : Temptation Island, Alessia Marcuzzi: annunciata la quarta coppia - infoitcultura : Alessia Marcuzzi, il selfie in primo piano al naturale: bellissima – FOTO - cristia_urbano : RT @Gio79803890: PROMO TEMPTATION ISLAND SPERANZA E ALBERTO #temptationisland Prossimamente con Alessia Marcuzzi @lapinella - modamadeinitaly : Ripartire alla grande dopo il lockdown dal blog di Alessia Marcuzzi -