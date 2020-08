Alberto Matano decide di svelare tutta la verità “con Lorella Cuccarini c’è stato un confronto acceso” e poi si sofferma sulla lite con Diaco (Di giovedì 27 agosto 2020) Alberto Matano sta per iniziare una nuova stagione di “Vita in diretta” e sarà da solo alla conduzione, dopo la stagione passata che lo ha visto condurre insieme a Lorella Cuccarini. Ormai non è più un mistero che i due non andavano affatto d’accordo e che l’ultima puntata è andata in onda dopo che Lorella Cuccarini aveva reso pubblica una lettera di ringraziamento alla redazione ma di forte accusa nei confronti del collega accusato di essere un maschilista con un ego smisurato. Alberto Matano solo oggi, dopo mesi di silenzio, in occasione di un’intervista rilasciata a “Fatto quotidiano” ha rivelato che dopo avere letto quella lettera che non si aspettava nel modo più ... Leggi su baritalianews

