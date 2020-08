Alba Parietti: "Flavio è un caro amico, ma ha sbagliato: la salute viene prima del business (Di giovedì 27 agosto 2020) “Flavio è un mio caro amico, ma stavolta ha commesso un errore: la salute viene prima del business. Questa era un’estate strana, dove bisognava agire con il massimo della prudenza. Peccato che in realtà le reazioni alla pandemia siano state paradossali”. Così in un’intervista a La Stampa Alba Parietti parla dell’imprenditore Flavio Briatore. La showgirl è di ritorno da Ibiza dove ha trascorso, in una casa privata, una vacanza di quasi due mesi.“Però devo ammetterlo, le regole erano molto più ferree di quelle italiane - racconta - in spiaggia il distanziamento era rispettato, e quando non c’era arrivavano ... Leggi su huffingtonpost

“Flavio è un mio caro amico, ma stavolta ha commesso un errore: la salute viene prima del business. Questa era un’estate strana, dove bisognava agire con il massimo della prudenza. Peccato che in real ...

