Al Suq di Genova per assaggiare il sapore del mondo (Di giovedì 27 agosto 2020) E' ' Frontiere ' il tema del 22° Suq Festival di Genova , evento sull'integrazione tra genti e culture che si terrà dal 28 al 6 settembre al Porto Antico di Genova, nella Piazza delle Feste. Un'... Leggi su tgcom24.mediaset

suqgenova : Una strepitosa #MarcelaSerli in uno spettacolo ironico e tagliente sul nostro Bel Paese ?????? ?? Vivaticket >… - rosalbagreco77 : RT @suqgenova: Il suq è vivo e riparte dal teatro! Grazie per il bell'articolo a @rep_genova e @EricaManna . Vi aspettiamo dal 28 agosto al… - ReteGenova : 1.5 milioni alle start up – Suq Festival a Genova - AiseStampa : FRONTIERE: A #GENOVA IL 22° #SUQFESTIVAL - peirolero : RT @suqgenova: Il suq è vivo e riparte dal teatro! Grazie per il bell'articolo a @rep_genova e @EricaManna . Vi aspettiamo dal 28 agosto al… -

Ultime Notizie dalla rete : Suq Genova Suq Genova 2020, il tema è Frontiere: cucine etniche e spettacoli. Il programma - Genova mentelocale.it Al Suq di Genova per assaggiare il sapore del mondo

E' "Frontiere" il tema del 22° Suq Festival di Genova, evento sull'integrazione tra genti e culture che si terrà dal 28 al 6 settembre al Porto Antico di Genova, nella Piazza delle Feste. Un'edizione ...

Genova, il Mediterraneo tra musica elettronica e arte visiva in "Black Med" di Invernomuto

Uno spettacolo audiovisivo tra video e dj set, per rendere centrale l'idea del Mediterraneo Nero e raccontarne suoni e cultura. Mercoledì 2 settembre (ore 21.30) Electropark porta al Suq Festival in P ...

E' "Frontiere" il tema del 22° Suq Festival di Genova, evento sull'integrazione tra genti e culture che si terrà dal 28 al 6 settembre al Porto Antico di Genova, nella Piazza delle Feste. Un'edizione ...Uno spettacolo audiovisivo tra video e dj set, per rendere centrale l'idea del Mediterraneo Nero e raccontarne suoni e cultura. Mercoledì 2 settembre (ore 21.30) Electropark porta al Suq Festival in P ...