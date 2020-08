Al Porto di Napoli tanti turisti, fra timori e precauzioni (Di venerdì 28 agosto 2020) C'è un gran via vai al Porto di Napoli di turisti armati di trolley che salgono sui traghetti per le isole. In molti quest'anno hanno preferito rimanere in Italia in vacanza per i pericoli della pandemia e Napoli è stata una meta molto ambita. Fra distanziamento e mascherine, voglia di vacanza, timori e precauzioni. "Quest'anno c'è stato un bell'afflusso turistico anche senza navi da crociera", "sono tutti un po' preoccupati, tutti rispettosi delle regole fortunatamente", dice uno dei commercianti del Porto. "Stiamo attenti, cerchiamo di mantenere distanza, mettiamo le mascherine", racconta un turista. "C'è stata molta attenzione in tutti i posti in cui ci siamo fermati ho visto un paese abbastanza attento". Leggi su ilfogliettone

