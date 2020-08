Al papà avvocato niente bonus per la nascita della figlia (Di giovedì 27 agosto 2020) avvocato chiede il riconoscimento dell'indennità di maternitàViolazione divieto di discriminazione e di solidarietàLegittimo il rifiuto di CF di corrispondere al padre l'indennità di maternitàavvocato chiede il riconoscimento dell'indennità di maternitàTorna su Con la sentenza n. 17701/2020 (sotto allegata) la Cassazione nega al neo papà avvocato di godere in alternativa alla madre dell'indennità di maternità contemplata dall'art. 70 del dlgs n. 151/2001, confermando così il rifiuto già manifestato da Cassa Forense. La Corte d'Appello infatti conferma la sentenza di primo grado con cui il Tribunale ha rigettato la domanda dell'avvocato finalizzata a ottenere la condanna della Cassa Forense a corrispondergli ... Leggi su studiocataldi

