Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power a cena insieme: cosa è successo a Cellino San Marco? (Di giovedì 27 agosto 2020) In occasione della presentazione della fidanzata di Yari, Al Bano si è riunito a tavola con la compagna Loredana Lecciso e l'ex moglie Romina Power. Come andata la cena? Leggi su comingsoon

infoitcultura : C’è il sì di Romina Power al matrimonio di Al Bano e Loredana Lecciso (Foto) - infoitcultura : Al Bano cena con Romina senza Loredana Lecciso?/ Video Yari “distorsione prospettica” - infoitcultura : Al Bano e Loredana Lecciso si sposano? I figli di Romina non sono d'accordo - infoitcultura : Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso verso le nozze. Ma i figli di Romina Power sarebbero contrari - infoitcultura : Al Bano a cena con Romina, Loredana furiosa: i fans si scatenano -

Ultime Notizie dalla rete : Bano Loredana

Kontrokultura

Al Bano e Loredana Lecciso sono tornati ormai a essere una coppia. Allontanati i gossip su un possibile ritorno di fiamma con Romina Power, la coppia ha trascorso l’estate in armonia e serenità a Cell ...I rapporti tra Loredana Lecciso e Romina Power non sono mai stati idilliaci. Tuttavia pare che le cose tra le due siano cambiate ultimamente. Cos’è successo? Sembra ci sia stata in questi giorni una c ...