Age of Empires III Definitive Edition ha una data di uscita (Di giovedì 27 agosto 2020) Age of Empires III: Definitive Edition arriverà su PC il 15 ottobre, con la versione rimasterizzata che include anche due nuove modalità di gioco e nuove civiltà con cui giocare.Seguendo il passo con le versioni rimasterizzate di Age of Empires e Age of Empires II, questa terza edizione definitiva abbellisce la grafica del gioco di strategia per renderlo più appetibile per un pubblico moderno. Ciò include il supporto 4K e modelli completamente ricostruiti, nonché miglioramenti all'interfaccia utente, effetti sonori rielaborati e una colonna sonora migliorata.Due modalità di gioco aggiuntive aiutano ad espandere il contenuto rimasterizzato esistente. Le battaglie storiche sono faide ambientate ispirate agli eventi storici dell'epoca, mentre le sfide di Art ... Leggi su eurogamer

