Ag. Veretout chiude ancora al Napoli: "Al 99,9% resterà alla Roma" (Di giovedì 27 agosto 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Jordan Veretout: "Il futuro di Veretout? Vi garantisco che rimarrà alla Roma. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Ag. Veretout chiude ancora al Napoli: 'Al 99,9% resterà alla Roma' - ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO, CLAMOROSO ARRIVA LA SVOLTA, SI CHIUDE UNA MAXI OPERAZIONE CON LA ROMA >>>>> -

Ultime Notizie dalla rete : Veretout chiude

Tutto Napoli

Vincenzo Montefusco parla a Marte Sport Live su Radio Marte: “Il primo gol di Osimhen? Non dobbiamo esaltarci per un gol in allenamento. Siamo soltanto all’inizio, dobbiamo capire ancora come giocherà ...Il Napoli insiste per accelerare la trattativa con il Real Madrid per Reguilon. Il terzino spagnolo è seguito da tempo dal Napoli e Giuntoli vorrebbe chiudere quanto prima la pratica per portarlo in a ...