Ag. Insigne: "Mai visto così bene fisicamente! Rinnovo? Non è il momento. Osimhen? Giuntoli è un cane..." (Di giovedì 27 agosto 2020) Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne e Nikita Contini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21: "Lorenzo sta bene, penso che sia stata una convocazione giusta (l'Italia, ndr), andrà a fare questa esperienz ... Leggi su tuttonapoli

Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Ag. Insigne: 'Mai visto così bene fisicamente! Rinnovo? Non è il momento. Osimhen? Giuntoli è un cane...' - tuttonapoli : Ag. Insigne: 'Mai visto così bene fisicamente! Rinnovo? Non è il momento. Osimhen? Giuntoli è un cane...' - Sardanapalooo : @erminio_sestu Mah non capirò mai. È il destino dei profeti in patria. A Napoli con Insigne succede uguale non è solo qui - EnzoDandy : Manco Photoshop ??????? cioè insigne se mangiato il fagiolo di balzar ???? mamma mia non cresceremo mai !!!!! ????… - SimoneCanzanel1 : @Dukedesajvas @Torrenapoli1 Mediocre ma lo dobbiamo sopportare perché napoletano Problema del napoli Rui di Loren… -