Aereo da turismo precipitato in Calabria: forse un malore del pilota all’origine dello schianto (Di giovedì 27 agosto 2020) Il velivolo d’epoca avrebbe perso quota all’improvviso, forse a causa di un malore del pilota. Indagano i carabinieri e l’Enac. Una vacanza che si è trasformata in tragedia è quella che si è consumata ieri mattina in Calabria dove sono morti due uomini, entrambi piloti esperti e soci dell’Aero Club di Vercelli, che erano … L'articolo Aereo da turismo precipitato in Calabria: forse un malore del pilota all’origine dello schianto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Cosenza, precipita un aereo da turismo: due morti #aereo - Laprimapagina : Cassano allo Ionio. Precipita aereo da turismo: morti due sessantenni di Vercelli - infoitinterno : Aereo da turismo precipita nel Cosentino: morti gli occupanti, erano diretti a Vercelli - infoitinterno : Aereo da turismo precipita a Cassano allo Jonio, 2 morti sul colpo [DETTAGLI] - Ansa_Piemonte : Aereo da turismo cade in Calabria, morti due vercellesi. L'incidente a Cassano sullo Jonio, vittime erano piloti es… -