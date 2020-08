Accolto il ricorso del governo: il Tar sospende l’ordinanza di Musumeci che prevedeva la chiusura di hotspot e centri per migranti (Di giovedì 27 agosto 2020) L’istanza del governo è stata accolta: il presidente della Terza sezione del Tar di Palermo, Maria Cristina Quiligotti, ha sospeso l’ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che prevede la chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza per migranti presenti sull’isola. La camera di consiglio è stata fissata per il 17 settembre prossimo: in quella sede il tribunale amministrativo regionale deciderà se ha ragione il governo – e l’ordinanza va annullata – oppure se sono corrette le motivazioni del governatore di centrodestra. La presidenza del Consiglio e il Viminale ieri hanno impugnato l’ordinanza, sottolineando che la gestione del fenomeno migratorio è competenza dello ... Leggi su ilfattoquotidiano

