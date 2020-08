"A scuola i bambini over 10 contagiano come gli adulti" (Di giovedì 27 agosto 2020) Roma, 27 ago. (Adnkronos Salute) - "I bambini sotto i 10 anni hanno un rischio minore di contagiare. Mentre dai 10 anni possono contagiare come gli adulti. Ci sono però delle strategie per rendere meno rischioso il rientro in classe". Così l'immunologa dell'università di Padova, Antonella Viola, ospite di 'Agorà' su RaiTre. "I bambini si possono ammalare ma di meno degli adulti - ha aggiunto - in alcuni casi possono sviluppare sintomatologie molto serie. Quindi dobbiamo proteggerli. Per farlo, serve poca densità di alunni nelle classe, si deve ridurre l'orario delle lezioni, usare la mascherina e arieggiare gli ambienti molto spesso. Poi - ricorda Viola - quando si parla ad alta voce, come può accadere agli insegnanti, meglio usare un microfono ... Leggi su liberoquotidiano

LegaSalvini : SALVINI ACCLAMATO DALLA FOLLA A SAPRI. 'BAMBINI A SCUOLA CON LA MASCHERINA? IL GOVERNO NON HA CAPITO NIENTE' - matteosalvinimi : ??Aule troppo piccole, banchi in ritardo, cattedre scoperte, mascherine obbligatorie per tutti i bambini. Questa no… - ItaliaViva : 'La priorità è riportare i bambini a scuola restituendo loro il diritto primario ad un luogo ed una comunità educan… - TraniCamilla : RT @TraniCamilla: @Adnkronos Dopodiché scatta catapulta con lancio dei bambini direttamente davanti al cancello di scuola. #scuola #scuolab… - Wlajuventus36 : RT @DrenaLaPalude: Il solo fatto che per due mesi ci hanno impedito di andare a trovare genitori, figli, nonni ed ora allargano i #congiunt… -

Ultime Notizie dalla rete : scuola bambini Scuola, Miozzo (Cts): «Mascherine non sono dannose per i bambini» Il Messaggero Angela e il mestiere di “signora delle aiuole” a Monfalcone: «Non volevano una donna, ora è la mia vita»

Prima al concorso, ma rifiutata perché serviva forza fisica, poi il ricorso vinto: «Tutti i giardinieri lavorano bene, cerco il rapporto con i cittadini» MONFALCONE Piazza della Repubblica è bruciata ...

Coronavirus, Carbone (Fials) scrive a Conte e Speranza: "Infermieri nelle scuole, si abbia il coraggio di cambiare i ruoli"

La recente Pandemia da Covid19 ci ha ricordato quanto sia importante l’attività di promozione della salute e di prevenzione con il coinvolgimento di tutte le figure professionali. Riteniamo sia necess ...

Prima al concorso, ma rifiutata perché serviva forza fisica, poi il ricorso vinto: «Tutti i giardinieri lavorano bene, cerco il rapporto con i cittadini» MONFALCONE Piazza della Repubblica è bruciata ...La recente Pandemia da Covid19 ci ha ricordato quanto sia importante l’attività di promozione della salute e di prevenzione con il coinvolgimento di tutte le figure professionali. Riteniamo sia necess ...