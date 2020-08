A Campi Bisenzio prima edizione di «Sussulti metropolitani», il festival del post-lockdown (Di giovedì 27 agosto 2020) Spettacoli teatrali dedicati a Jim Morrison e Glenn Gould, presentazioni di libri con Marco Vichi e Filippo Nicosia, concerti con Lorenzo Baglioni e Stefano Corsi (Whisky Trail). Otto serate di eventi per tutti e a ingresso libero Leggi su firenzepost

