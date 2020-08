A bordo senza gel e tracciamento. Il traghetto è una scatola di tonno (Di giovedì 27 agosto 2020) Hanno preso il traghetto che da Forio (Ischia) li ha portati a Capri. I passeggeri, però, si sono subito resi conto che qualcosa non era come si aspettavano. A bordo, infatti, i turisti erano attaccati uno all'altro e alcuni addirittura in piedi. A bordo non c'era neanche il disinfettante e nessun tracciamento: il numero di telefono non è stato chiesto a nessuno. Insomma. più che un traghetto turistico sembrava un barcone di migranti. E Vincenzo De Luca che fa? Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : bordo senza Pericolo inquinamento a bordo, ecco le regole per viaggiare senza rischi la Repubblica Scuola, è braccio di ferro su obbligo di mascherine. Rischio caos nei trasporti

Vertice Stato-Regioni. Il governo cerca la mediazione, ma i presidenti chiedono garanzie sui scuolabus e su tutti i dispositivi protettivi Un deciso «no» alle mascherine in classe e un avvertimento: « ...

Roma, bus in fiamme nella notte in via del Foro Italico: era fuori servizio senza passeggeri

Il mezzo stava rientrando in rimessa, era quindi fuori servizio senza passeggeri a bordo. Mentre percorreva Viale del Foro Italico rientrando in rimessa, intorno all'1.30, per ragioni da accertare su ...

