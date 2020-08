6 italiani su 10: punire la movida Il 50% incolpa chi torna dall'estero (Di giovedì 27 agosto 2020) Punizioni severe contro assembramenti e movida notturna incontrollata. Lo pensa il 61,2% degli italiani. Più severe le donne (62,1%) rispetto agli uomini (60,9%) e chi abita al Nord (68,9%) rispetto a chi sta al Sud (55,4%). Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Affaritaliani : Coronavirus, 6 italiani su 10: punire la movida. IL SONDAGGIO - Affaritaliani : 6 italiani su 10: punire la movida Il 50% incolpa chi torna dall'estero - DivinaCommediaQ : RT @Stegosauro: @Mov5Stelle #IoVotoNO perché: 1) non lascerei modificare la Divina Commedia a Fabio Volo, con tutto il rispetto per l'ex i… - Stegosauro : @Mov5Stelle #IoVotoNO perché: 1) non lascerei modificare la Divina Commedia a Fabio Volo, con tutto il rispetto pe… - MannaroInAzione : RT @GenovainAzione: Gli elettori italiani mandano in Parlamento della gente inadeguata. E dopo avercela mandata, si arrabbiano e la voglion… -

Ultime Notizie dalla rete : italiani punire Coronavirus, 6 italiani su 10: punire la movida. IL SONDAGGIO Affaritaliani.it La candidata di Fratelli d’Italia e il ‘virus programmato’ (con tanto di untore ad hoc) per ‘punire’ Briatore

Nel 1984 uscì il primo capitolo della saga di Terminator. Forse suggestionata dalla trama di quel capolavoro firmato da James Cameron, la candidata sindaco di Fratelli d’Italia a Latiano (in provincia ...

Teodora Tiziana Rizzo, candidata Fdi: “Virus programmato e un untore per punire Briatore”

“Il Covid un qualcosa di chimico che viene programmato”. E’ solo una parte del post della candidata sindaco di Fratelli d’Italia a Latiano (in provincia di Brindisi). Lei si chiama Teodora Tiziana Riz ...

Nel 1984 uscì il primo capitolo della saga di Terminator. Forse suggestionata dalla trama di quel capolavoro firmato da James Cameron, la candidata sindaco di Fratelli d’Italia a Latiano (in provincia ...“Il Covid un qualcosa di chimico che viene programmato”. E’ solo una parte del post della candidata sindaco di Fratelli d’Italia a Latiano (in provincia di Brindisi). Lei si chiama Teodora Tiziana Riz ...