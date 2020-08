50 di Range Rover – Land Rover e Henry Poole creano un nuovo tessuto esclusivo (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Professor Gerry McGovern OBE, Chief Creative Officer di Land Rover, in collaborazione con Henry Poole & Co, la sartoria annoverata fra le fondatrici di Savile Row, ha disegnato un tessuto esclusivo, prodotto in soli 120 metri, per festeggiare i 50 anni di Range Rover. Questa stoffa in lana sarà utilizzata per realizzare 50 giacche su misura. Ryan MayburyL’originale SUV di lusso ha modificato il mercato a partire dal 1970; cinquant’anni dopo la Range Rover è divenuta una famiglia di affascinanti e capaci veicoli di lusso, un desiderabile mix di design, raffinatezza e ingegneristica innovativa. La stoffa, prodotta nel Somerset dalla ... Leggi su sportfair

