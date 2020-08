"490 nuovi focolai". Coronavirus, l'Iss sgancia la bomba: "Consapevoli di un peggioramento", altro lockdown alle porte? (Di giovedì 27 agosto 2020) L'Istituto superiore della sanità mette in guardia sul Coronavirus. "Sono 1.374 i focolai attivi in Italia, di cui 490 nuovi, entrambi i dati in aumento per la quarta settimana consecutiva (nella precedente settimana di monitoraggio erano stati segnalati 1.077 focolai attivi di cui 281 nuovi)". Questo è quanto diffuso nel report settimanale dell'Iss e del ministero della Salute, relativo al monitoraggio di Covid-19 nel periodo 17-23 agosto. "Questo comporta un sempre maggiore impegno dei servizi territoriali nelle attività di ricerca dei contatti - osservano gli esperti - I servizi territoriali sono riusciti finora a contenere la trasmissione locale del virus ma, qualora dovesse persistere l'attuale trend di incidenza in aumento, le capacità di risposta di questi ... Leggi su liberoquotidiano

