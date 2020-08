100 LETTI ELETTRICI PER OSPEDALI DI SONDALO, SONDRIO E CHIAVENNA (Di giovedì 27 agosto 2020) Cento LETTI ELETTRICI di ultima generazione, per una spesa complessiva di quasi 200 mila euro, sono stati acquistati dall'Azienda per gli OSPEDALI di SONDALO, SONDRIO e CHIAVENNA, e in particolare per ... Leggi su gazzettadisondrio

IntornoTirano : Acquistati 100 letti elettrici: 50 destinati al Morelli - a_r_t_66 : @salvatorecozza1 @FBiasin @il_elliott Ma il -100 dell’Inter è una speculazione giornalistica, dipende come sono red… - pensosenzapena : @Ale_giannini61 @Lulu79955474 @Noiconsalvini Mah, eviterei di insultare un senatore a cui scrivono ciò che deve dir… - lasacrasillaba : @LucaBizzarri Quindi se domani registro un milione di positivi su 100 milioni di test (1,00% di incidenza) i contag… - GianniVaretto : @DoctorWho744 @SkyTG24 tra l'altro una cosina che fanno un po' fatica a dire Questi signori dell'informazione e che… -

Ultime Notizie dalla rete : 100 LETTI ACQUISTATI 100 LETTI ELETTRICI PER GLI OSPEDALI DI SONDALO, SONDRIO E CHIAVENNA | Notizie dal cuore delle Alpi Alta Rezia News Acquistati 100 letti elettrici: 50 destinati al Morelli

Cento letti elettrici di ultima generazione, per una spesa complessiva di quasi 200 mila euro, sono stati acquistati dall'Azienda per gli ospedali di Sondalo, Sondrio e Chiavenna, e in particolare per ...

Covid, lavori negli ospedali in vista di una seconda ondata di contagi: pronti 14 milioni per le ristrutturazioni

Piatto ricco per gli ospedali salentini: 14 milioni per le ristrutturazioni da ultimare entro fine ottobre. Il cronoprogramma è stringente perché il direttore generale della Asl di Lecce, Rodolfo Roll ...

Cento letti elettrici di ultima generazione, per una spesa complessiva di quasi 200 mila euro, sono stati acquistati dall'Azienda per gli ospedali di Sondalo, Sondrio e Chiavenna, e in particolare per ...Piatto ricco per gli ospedali salentini: 14 milioni per le ristrutturazioni da ultimare entro fine ottobre. Il cronoprogramma è stringente perché il direttore generale della Asl di Lecce, Rodolfo Roll ...