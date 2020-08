Zingaretti: 'Sì al referendum sul taglio dei parlamentari ma con una nuova legge elettorale (Di mercoledì 26 agosto 2020) 'Voteremo Sì al referendum, sosteniamo da sempre la riduzione del numero dei parlamentari e per anni abbiamo presentato proposte di legge in questo senso'. Lo afferma il segretario Pd Nicola ... Leggi su tgcom24.mediaset

GiuseppeMATARR5 : Zingaretti e' l'espressione umana del CANCRO DELLA DEMOCRAZIA. ITALIA 2020 OVVERO: COME TOLLERARE IL NEMICO INF… - campania_s : Ma i #Pidioti e i #m5fessi hanno la #Prostatite al cervello perché sono tutti delle grandi Teste di Cazzo? - Chiedo… - DonatoMegna : Zingaretti, dai Promessi Sposi: ' Questo matrimonio non s' ha da fare, né domani né mai' - DonatoMegna : @marcotravaglio Zingaretti, dai Promessi Sposi: ' Questo matrimonio non s' ha da fare, né domani né mai' - SonSempreIoEh : come vi siete sbrodolati tutti a vedere zingaretti vincere le primarie del pd. è una manovrina politica cui si verg… -