Zimbabwe, resta in carcere noto giornalista arrestato per un tweet (Di mercoledì 26 agosto 2020) Le autorità dello Zimbabwe hanno negato per la terza volta la libertà su cauzione al giornalista Hopewell Chin'ono, accusato di incitamento alla violenza pubblica. Lo riferisce la stampa di Harare, secondo cui il magistrato Ngoni Nduna ha affermato che la minaccia «è rimasta intatta». Chin'ono era stato arrestato a luglio dopo aver twittato a sostegno delle proteste contro la corruzione in atto da settimane nel Paese. Chin'ono, giornalista freelance, aveva anche utilizzato i social media per (...) - Mondo / Africa, Zimbabwe, Giornalisti, , A sua immagine Leggi su feedproxy.google

