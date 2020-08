Zack Snyder's Justice League vedrà l'arrivo di Supergirl? (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il primo trailer di Zack Snyder's Justice League potrebbe aver suggerito l'arrivo nel film della cugina di Superman, Supergirl. Il primo trailer di Zack Snyder's Justice League potrebbe anticipato l'arrivo di un nuovo personaggio nel film che arriverà su HBO MAX nel 2021, si tratterebbe della cugina di Superman, Supergirl. Il trailer di Zack Snyder's Justice League contiene numerose sequenze inedite rispetto alla versione del 2017, in particolare troviamo fotogrammi di Darkseid, DeSaad e della tuta nera di Superman. Al secondo 0:24 del trailer si nota un fotogramma del Bruce Wayne di Ben Affleck intento a ... Leggi su movieplayer

Ultime Notizie dalla rete : Zack Snyder

Nel corso di una recente intervista sul podcast Reel in Motion durante il DC Fandome, Zack Snyder ha svelato la sua reazione alla comunicazione della Warner Bros., che pretendeva che Justice League du ...Pur in parte eclissato dal fantastico trailer di The Batman, lo potete rivedere QUI anche in italiano, uno degli momenti più attesi del DC FanDome di sabato scorso è stato senz’altro il panel in cui i ...