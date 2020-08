Yacht in fiamme a largo della Sardegna: 17 persone salvate dalla Guardia Costiera (Di mercoledì 26 agosto 2020) Uno Yacht di 50 metri ha preso fuoco al largo della Sardegna nord orientale. Il panfilo, ‘Lady Mm’, era partito da Capri in direzione Porto Cervo. A bordo ben 17 persone: 9 membri dell’equipaggio e otto turisti di nazionalità kazaka si sono salvati dal rogo abbandonando la nave e dirigendosi verso il porto di Siniscola a bordo di un tender a motore. I naufraghi sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera che li ha intercettati e scortati fino alla terra ferma. L’allarme è arrivato alla sala operativa della Direzione Marittima di Olbia verso le 6 di questa mattina. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi coordinati dal capitano di Vascello Maurizio Trogu. I mezzi militari hanno ... Leggi su tpi

