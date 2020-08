WTA Cincinnati – Osaka trema, poi rimonta: Kontaveit sconfitta al terzo set (Di mercoledì 26 agosto 2020) Naomi Osaka va sotto di un set, poi supera Anett Kontaveit e accede alla semifinale del WTA di Cincinnati. La tennista giapponese, numero 10 al mondo e quarta testa di serie del seeding del torneo americano, è stata costretta a rimontare l’iniziale 4-6 con il quale l’avversaria estone ha aperto l’incontro. Il 6-2 del secondo set ha rimesso il match in parità, mentre al terzo set, dopo aver salvato una palla break all’ottavo game, Osaka si è imposta 7-5 capitalizzando il secondo match point utile.L'articolo WTA Cincinnati – Osaka trema, poi rimonta: Kontaveit sconfitta al terzo set SPORTFAIR. Leggi su sportfair

Diretta Atp Wta Cincinnati 2020: orario e risultato live delle partite che mercoledì 26 agosto si giocano per i quarti di finale del torneo di tennis. Bautista Agut sorprende Medvedev. Diretta Atp Wta ...In attesa di test più probanti, Novak Djokovic si sbarazza di Tennys Sandgren senza particolari difficoltà. Il numero uno del mondo porta a venti il bottino di successi consecutivi in stagione (ventit ...