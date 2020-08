Wisconsin, un morto e due feriti nelle proteste per il ferimento di Jacob Blake: dichiarato stato d’emergenza (Di mercoledì 26 agosto 2020) Wisconsin, un morto e due feriti nelle proteste per il ferimento di Jacob Blake Una persona è rimasta uccisa e due ferite durante le proteste esplose a Kenosha, in Wisconsin, dopo il ferimento da parte della polizia di Jacob Blake, l’afroamericano colpito alle spalle da colpi di arma da fuoco e rimasto paralizzato. Secondo quanto denunciato dalla famiglia, Blake “è paralizzato dalla vita in giù” e potrebbe perdere per sempre l’uso delle gambe. “Sarà sottoposto a un intervento chirurgico per cercare di riparare i danni ai nervi”, ha spiegato un suo cugino. La madre del 29enne ... Leggi su tpi

