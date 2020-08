Wisconsin, guerriglia Black lives matter: 2 morti durante una sparatoria (Di mercoledì 26 agosto 2020) Roma, 26 ago – C’era una volta una placida cittadina del Wisconsin. Ora Kenosha brucia, incendiata dalla furia Black lives matter. Già messa a ferro e fuoco dai manifestanti che da giorni protestano per l’afroamericano Jacob Blake, a cui alcuni agenti di polizia hanno sparato alla schiena. Un inferno in strada, scatenato per la terza notte consecutiva. Lanci di sassi e petardi, auto incendiate, vetrine dei negozi distrutte, saccheggi e via con il solito novero di vandalismi. Deja vu di distruzione, scene ormai viste e riviste che per certi versi quasi non colpiscono più gli osservatori. Ma scuotono i cittadini esasperati e soprattutto causano morti e feriti. Sparatorie in strada Già, perché stando a quanto riportato dal New York Times e da altri media ... Leggi su ilprimatonazionale

