WhatsApp: come ascoltare le note vocali senza aprire l’app (Di mercoledì 26 agosto 2020) WhatsApp ormai è diventata un’app insostituibile la usiamo praticamente tutti e non possiamo farne a meno. La chat di messaggistica istantanea si arricchisce sempre periodicamente con nuove funzioni, l’ultimo aggiornamento riguarda le note vocali che stanno assumendo il pieno controllo rispetto ai messaggi di testo. aprire le note vocali senza risultare online Già in queste settimane si intravede il cambiamento. L’ultima interessante novità riguarda le notifiche dei messaggi audio, è già possibile ascoltare le note vocali senza essere on-line e quindi senza aprire l’app. Vediamo come ... Leggi su quotidianpost

