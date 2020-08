Weston McKennie vicino alla Juve: ecco chi è (Di mercoledì 26 agosto 2020) Innesto in mezzo per la Juventus, vicinissima a Weston McKennie, centrocampista dello Schalke 04. Giovane, classe '98, mediano di prospettiva e talento, quest'anno ha giocato 32 partite segnando 3 ... Leggi su gazzetta

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Juventus, in arrivo Weston McKennie dallo Schalke 22enne americano in prestito con diritto di ris… - OptaPaolo : 5000 - Giocatori nati dopo l’1/1/1998 con già almeno 5000 minuti all’attivo in Bundesliga: Jadon Sancho Kai Havert… - marcoconterio : ?? Sorpresa sul mercato della #Juventus: vicino Weston McKennie dello #Schalke04, (via Sky Sport). 3 per il prestito… - Bertolca10 : La Juve registra un colpo in entrata. Quasi fatta per l'arrivo di Weston #McKennie (chi?) dello Schalke. Cifra esig… - poterebn : Report ben fatto su #McKennie -