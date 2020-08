Volo sanitario urgente dell’Aeronautica Militare da Lamezia Terme a Roma per un neonato (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un neonato di appena due giorni in imminente pericolo di vita è stato trasportato d’urgenza nel pomeriggio di oggi dall’aeroporto di Lamezia Terme (CZ) a Ciampino (RM) a bordo di un aereo Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare per essere ricoverato all’ospedale “Bambino Gesù” di Roma. Il piccolo paziente, imbarcato sul veliVolo all’interno di una culla termica, è stato accompagnato e seguito durante il Volo da un’equipe medica. La richiesta di trasporto, come accade sempre in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Catanzaro alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra le ... Leggi su meteoweb.eu

