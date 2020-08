Viviana Parisi, l’esame sull’auto: «Gioele deceduto dopo lo scontro». L’autopsia sul corpo del bambino rivela morsi di animali selvatici (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il corpo di Gioele – sparito nelle campagne di Caronia (Messina) insieme alla madre, Viviana Parisi, lo scorso 3 agosto, subito dopo un incidente stradale – non ha dato le risposte sperate. Il suo cadavere, infatti, risulta essere «abbastanza compromesso», come dichiarato da Giuseppina Certo, medico legale e consulente della famiglia di Daniele Mondello all’uscita dalla camera mortuaria dove oggi si è tenuta l’autopsia sul corpo del piccolo, trovato ormai privo di vita dopo giorni e giorni di ricerche. Intanto, a seguito di accertamenti irripetibili eseguiti oggi dalla polizia scientifica di Palermo sull’Opel Corsa di Viviana Parisi è emerso che Gioele potrebbe ... Leggi su open.online

Adnkronos : #Gioele, la Tac: 'pietruzze' nel corpo del bambino - Adnkronos : #Gioele, carabiniere in congedo trova dei resti: sopralluogo in corso - fanpage : Il piccolo #Gioele è morto - Adnkronos : #VivianaParisi, legale padre: 'A oggi non c'è alcuna ipotesi privilegiata' - FigliContesi : RT @FigliContesi: @StalkerSaraiTu #Gioele , Suo Padre Daniele Mondello e 2 famiglie sono vittime della bestiale protervia di Psicologia e… -