Viviana Parisi, esami sull’auto: “Gioele morto a causa dell’incidente” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Riprende quota l’ipotesi che Gioele, il bambino di 4 anni figlio di Viviana Parisi, la deejay trovata morta lo scorso 8 agosto cinque giorni dopo la sua scomparsa, sia deceduto dopo l’incidente stradale sull’20. Viviana Parisi, esami sull’auto: “Gioele morto a causa dell’incidente” Accertamenti irripetibili di tipo biologico sono stati eseguiti dalla polizia scientifica di Palermo … L'articolo Viviana Parisi, esami sull’auto: “Gioele morto a causa dell’incidente” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Adnkronos : #Gioele, la Tac: 'pietruzze' nel corpo del bambino - Adnkronos : #Gioele, carabiniere in congedo trova dei resti: sopralluogo in corso - fanpage : Il piccolo #Gioele è morto - franco67238399 : Viviana Parisi, 'impossibile che nessuno in zona abbia visto o sentito niente' - _DAGOSPIA_ : GIOELE È MORTO DOPO L’INCIDENTE? DAGLI ESAMI SULLA MACCHINA DI VIVIANA PARISI SEMBRA CHE... -