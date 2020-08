Viviana Parisi, autopsia sul piccolo Gioele: trovate pietre nel corpo (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’autopsia sul corpo di Gioele è iniziata questa mattina: dalla tac è emersa la presenza di alcune pietruzze che potrebbero essere utili alle indagini. Sono ancora numerose le domande a cui gli investigatori e gli esperti scelti dalla Procura di Patti devono rispondere riguardo il caso Viviana Parisi. Al momento, infatti, si sa solamente che … Leggi su viagginews

Adnkronos : #Gioele, carabiniere in congedo trova dei resti: sopralluogo in corso - fanpage : Il piccolo #Gioele è morto - Adnkronos : #VivianaParisi, trovati resti di un bimbo: 'Quasi certamente è #Gioele' - solops : Massimo Picozzi, il criminologo dei delitti di Novi Ligure e di Cogne, nel team di indagine su Viviana Parisi - Adnkronos : #VivianaParisi, 'impossibile che nessuno in zona abbia visto o sentito niente' -