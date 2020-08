Violenza di genere, firmato protocollo d’intesa: presto sportello d’ascolto a Telese (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Stipulato un protocollo d’intesa tra la cooperativa sociale di comunità iCare e l’Associazione culturale Gens Nova, che si occupa di tutela di donne e minori vittime di Violenza. L’attivazione di questa preziosa collaborazione sul territorio campano sulla Violenza di genere prevede l’apertura fin da subito, a breve, di uno sportello d’Ascolto a Telese Terme diretto, per la parte legale, dall’avv Luisa Faiella, delegata regionale della Campania per Gens Nova. Obiettivo principale dell’accordo tra le parti è soprattutto quello di favorire la formazione e l’informazione sulla Violenza di genere, attivando altre collaborazioni tramite la ... Leggi su anteprima24

