VIDEO | Maria Carla e Ambra | donne della Marina in prima linea contro il coronavirus

ROMA – Paura, gioia, sentimenti e ricordi, vissuti nel reparto Covid tenda di Jesi o nell'ospedale di Bergamo. I mesi del lockdown sono stati mesi di emozioni e di prove personali, anche per il personale impiegato nell'emergenza. Lo hanno raccontato alla Dire due donne della Marina Militare, inviate nelle zone più calde. "Sono un'infermiera e sono stata coinvolta nell'emergenza Covid il 15 marzo, a Bergamo e poi al Niguarda" ricorda la missione, per la Dire, con una voce emozionata Maria Carla Campetto, Capo di prima classe della Marina Militare, operativa "nell'ambulatorio di odontoiatria a La Spezia, arruolata nel 2005". Di quei giorni concitati resta forte il ricordo della "sintonia con i civili". L'infermiera, mamma di due bambini, ha parlato anche dei sentimenti e della paura: "E' fisiologica ed è fondamentale per essere concentrati. Sono orgogliosa di aver fatto parte di questa missione e mi emoziona parlarne. Il lavoro con i colleghi di altre Forze Armate, in un reparto civile è stata un'esperienza del tutto nuova per me".

