Vicepresidente Calderoli | “Scusaci Sardegna | turismo ha portato Covid-19”

Il Vicepresidente Calderoli ha deciso di scusarsi ufficialmente con la Sardegna in seguito ai tantissimi contagi che si sono registrati sull'isola. Il Coivd-19 non sta rallentando, soprattutto in Italia. I casi di persone che sono contagiate dalla malattia di Wuhan aumentano di giorno in giorno. Negli ultimissimi giorni, poi, i bollettini pubblicati giornalmente dalla Protezione

"Amo la Sardegna, terra dove ho sempre trascorso momenti bellissimi, conosco e apprezzo la personalità dei sardi, la loro generosità, e come cittadino del continente mi sento in dovere di chiedere scu ...

Il vicepresidente del Senato chiede scusa agli abitanti dell'isola

Il vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli, ha diffuso una nota nella quale chiede scusa a tutti gli abitanti della Sardegna per aver portato il covid sull’isola con il turismo: “Era una regione ...

Il vicepresidente del Senato, Roberto Calderoni, ha diffuso una nota nella quale chiede scusa a tutti gli abitanti della Sardegna per aver portato il covid sull'isola con il turismo: "Era una regione