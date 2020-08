Via «miglior attore» e «attrice»: così il Festival di Berlino sposa la neutralità di genere (Di mercoledì 26 agosto 2020) Non più una distinzione di genere, ma un premio singolo alla miglior performance. Il Festival di Berlino, che il prossimo anno ha confermato la volontà di svolgersi in presenza, ha annunciato altresì di aver accolto l’istanza sollevata dalla comunità Lgbtq. Le categorie dei premi sono state riviste perché gli attori non debbano più competere in base al sesso. I riconoscimenti per il migliore attore e la migliore attrice sono stati, cioè, accorpati e una sola macro-categoria ne è derivata. Alla Berlinale, dove è stato eliminato anche l’Orso d’Argento Alfred Bauer, per via dei legami che questi si è scoperto aver avuto con il nazismo, si è deciso di assegnare un solo Orso d’Argento per la miglior interpretazione protagonista e uno per la miglior interpretazione non protagonista. Leggi su vanityfair

