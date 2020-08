Via 850 migranti dall'hot spot di Lampedusa, la voce grossa di Musumeci funziona (Di mercoledì 26 agosto 2020) La voce grossa di Nello Musumeci inizia a dare i suoi frutti .Tra oggi e domani lasceranno l'hotspot di Lampedusa 850 migranti. È quanto si apprende da fonti del Viminale. I migranti saranno imbarcati sulle navi Azzurra e Aurelia, dotate di apposite zone rosse per isolare quelli positivi al Covid. Da inizio estate - viene riferito - i migranti già trasferiti da Sicilia in altre Regioni oltre 4mila. Intanto, si è verificata una tragedia in mare a un miglio e mezzo da Capo Ponente, a Lampedusa, dove il peschereccio Valeria 2 è affondato causando la morte del marinaio Giovanni Bono, 57 anni, mentre altri due marittimi sono riusciti a mettersi in salvo. I due sopravvissuti sono stati recuperati ... Leggi su iltempo

tempoweb : Il #Governo porta via 850 #migranti dall'hot spot di #Lampedusa, la voce grossa di #Musumeci fa effetto… - OltreleColonne : 850° morte di Thomas Becket. Prima nazionale al XXVII Festival di Teatro Medievale di Anagni di ‘La carezza del fuo… - FabyCony3 : 850 nuovi casi di Covid oggi... domani saranno 1600... e così via... al 1° Settembre saranno 1 Milione al giorno...… - AmePhenix : Cerebras, il chip più grande del mondo ha 850.000 core -

Ultime Notizie dalla rete : Via 850 Via 850 migranti dall'hot spot di Lampedusa, la voce grossa di Musumeci funziona Il Tempo Via 850 migranti dall'hot spot di Lampedusa, la voce grossa di Musumeci funziona

La voce grossa di Nello Musumeci inizia a dare i suoi frutti .Tra oggi e domani lasceranno l’hotspot di Lampedusa 850 migranti. È quanto si apprende da fonti del Viminale. I migranti saranno imbarcati ...

Lampedusa: 273 migranti su nave quarantena Aurelia, 60 positivi al coronavirus

26 agosto 2020 Sono complessivamente 273 i migranti imbarcati sulla nave quarantena "Aurelia", attraccata a Cala Pisana a Lampedusa. Di questi, 60 sono i positivi al Coronavirus e 213 quelli negativi ...

La voce grossa di Nello Musumeci inizia a dare i suoi frutti .Tra oggi e domani lasceranno l’hotspot di Lampedusa 850 migranti. È quanto si apprende da fonti del Viminale. I migranti saranno imbarcati ...26 agosto 2020 Sono complessivamente 273 i migranti imbarcati sulla nave quarantena "Aurelia", attraccata a Cala Pisana a Lampedusa. Di questi, 60 sono i positivi al Coronavirus e 213 quelli negativi ...