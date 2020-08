Verona risponde agli insulti di Berizzi: “Pronti querela ed esposto all’Ordine”. Ma la sinistra lo coccola (Di mercoledì 26 agosto 2020) Verona, 26 ago – L’onda lunga della querelle sui gravi tweet di Berizzi sul nubifragio di Verona ha provocato più clamore mediatico dei danni provocati dal nubifragio stesso. «Sono vicino a Verona e ai veronesi per il nubifragio che ha messo in ginocchio la città. I loro concittadini nazifascisti e razzisti che da anni fomentano odio contro i più deboli e augurano disgrazie a stranieri, negri, gay, ebrei, terroni, riflettano sul significato del karma», aveva scritto lunedì mattina provocando la comprensibile ondata di sdegno di politici e cittadini scaligeri. Berizzi aveva poi tentato di scusarsi con dei tweet ancora più fuori luogo del primo, sortendo l’effetto contrario: quello della proverbiale pezza peggiore del buco. Ora ... Leggi su ilprimatonazionale

