Vasto incendio ad Ardea: al lavoro Vigili del Fuoco e Protezione Civile (FOTO) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ardea, è in corso un Vasto incendio in via Monti di Santa Lucia. Le fiamme hanno interessato un'estesa area boschiva dove c'erano anche delle carcasse di auto, presumibilmente rubate. Sul posto stanno lavorando dalle 17.30 i Vigili del Fuoco di Pomezia e la Protezione Civile Airone.

emergenzavvf : #Vigilidelfuoco al lavoro dalle 11 con quattro squadre, tre elicotteri e un #Canadair per spegnere un vasto… - emergenzavvf : #Roma #22agosto 18:00, sette squadre e l’elicottero AB412 dei #vigilidelfuoco sono al lavoro per spegnere un vasto… - emergenzavvf : I #vigilidelfuoco sono impegnati da questa notte con tre squadre, due #Canadair e un elicottero per spegnere un vas… - CorriereCitta : Vasto incendio ad Ardea: al lavoro Vigili del Fuoco e Protezione Civile (FOTO) - dukana2 : RT @dukana2: Vasto incendio a #Trecchina ??stanno bruciando la #Basilicata...così potranno trivellare e mettere pale dell’#EolicoMafioso ovu… -

Ultime Notizie dalla rete : Vasto incendio Vasto incendio a Trecchina, al lavoro squadre di terra e canadair dei Vigili del Fuoco Basilicata24 Vasto incendio tra Cosenza e Castrolibero, distrutti alcuni uliveti

Nel primo pomeriggio di oggi si è sviluppato un vasto rogo nel cosentino, nel territorio tra i comuni di Castrolibero e Cosenza. Le fiamme stanno divorando una vasta area di macchia mediterranea. L’in ...

Incendio a Cagliari nella zona di via San Paolo

Un vasto incendio si è propagato nella serata di ieri nella zona di via San Paolo a Cagliari. In fiamme masserizie e vegetazione con il coinvolgimento di due barche e dei carrelli rimorchio. Sul posto ...

