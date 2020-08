Vasto incendio a Tivoli, Vigili del Fuoco e Protezione Civile impegnati da ore: paura per un agriturismo (FOTO) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un Vasto incendio ha colpito oggi, mercoledì 26 giugno 2020, la zona di Tivoli. Vigili del Fuoco e Protezione Civile sono al lavoro da stamattina alle 11.00 per cercare di domare il rogo scoppiato in prossimita’ del comune di Tivoli lungo alcuni terreni che vanno dalla Strada di Pomata fino al comune di San Gregorio di Sassola. incendio a Tivoli Sul posto sono presenti 4 squadre dei Vigili del Fuoco e 4 mezzi aerei (3 elicotteri e un Canader) oltre ad alcuni mezzi della P.C. Il tempestivo intervento delle squadre di terra ha impedito che venisse coinvolto dalle fiamme circostanti l’agriturismo “La Cerra”. Proseguono incessanti le ... Leggi su ilcorrieredellacitta

emergenzavvf : #Roma #22agosto 18:00, sette squadre e l’elicottero AB412 dei #vigilidelfuoco sono al lavoro per spegnere un vasto… - emergenzavvf : I #vigilidelfuoco sono impegnati da questa notte con tre squadre, due #Canadair e un elicottero per spegnere un vas… - loureiro1966 : RT @dukana2: Vasto incendio a #Trecchina ??stanno bruciando la #Basilicata...così potranno trivellare e mettere pale dell’#EolicoMafioso ovu… - CorriereCitta : Vasto incendio a Tivoli, Vigili del Fuoco e Protezione Civile impegnati da ore: paura per un agriturismo (FOTO) - GiorgioAntonel1 : RT @dukana2: Vasto incendio a #Trecchina ??stanno bruciando la #Basilicata...così potranno trivellare e mettere pale dell’#EolicoMafioso ovu… -

Ultime Notizie dalla rete : Vasto incendio Vasto incendio a Trecchina, al lavoro squadre di terra e canadair dei Vigili del Fuoco Basilicata24 Vasto incendio tra Centola e San Nicola

Un vasto incendio in queste ore si sta alimentando tra Centola e San Nicola in località Palata. Sul posto la polizia locale del Comune di Centola guidata dal Capitano Giuseppe Corsaro, i gruppi di pro ...

