Valeria Marini in crisi con il fidanzato? Roberto Alessi: “Il silenzio è assordante” (Di mercoledì 26 agosto 2020) È finita tra Valeria Marini e il fidanzato Gianluigi Martino? La domanda sorge spontanea dopo che la coppia non si è più fatta vedere in pubblico l’una al fianco dell’altro. Gli stessi dubbi vengono sollevati dal giornalista Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che si domanda: “Rottura, crisi, pausa di riflessione, o fake news?” Valeria Marini in crisi con il fidanzato? Il silenzio è di quelli assordanti, di quelli che fanno rumore e che sollevano numerosi dubbi. Tra Valeria Marini e il fidanzato Gianluigi Martino potrebbe essere davvero finita, dopo solo pochi mesi di relazione. La coppia, dopo ... Leggi su thesocialpost

