Valeria Marini “È stato doloroso”: anche lei lo ha fatto (Di mercoledì 26 agosto 2020) Valeria Marini ha dichiarato di essersi sottoposta al tampone naso-gola dopo aver trascorso le vacanze in Sardegna. Ha pensato che fosse giusto farlo in un momento laddove, purtroppo, il Covid-19 sembra sia ritornato con una seconda ondata. La showgirl ha spiegato nel dettaglio alcune dinamiche ed impressioni all’Adnkronos.com. Contattata dall’agenzia di stampa, Valeria Marini ha raccontato di aver incontrato il suo amico Federico Fashion Style e Flavio Briatore durante la sua permanenza tra le spiagge dell’isola italiana, e di non essere stata al Billionaire. Attualmente, se ci sono dei dubbi sul contagio del noto manager; per certo è invece lo stato di salute dell’ hairstylist che sta combattendo contro il virus. Dopo aver raggiunto casa la Marini ... Leggi su velvetgossip

LaStanzaInFondo : Ma in Sardegna oltre il gruppone #uominiedonne, c'era anche Valeria Marini di lei si sa qualcosa? Ormai tra quella… - IncontriClub : Valeria Marini è tornata single? - horvnslover : RT @artvneil: Valeria Marini 2.0 #TastesLikeStrawberries - infoitcultura : Valeria Marini esito tampone: “Doloroso” e confessioni amici famosi - zazoomblog : Valeria Marini esito tampone: “Doloroso” e confessioni amici famosi - #Valeria #Marini #esito #tampone: -