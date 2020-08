Valencia, giocatore positivo al coronavirus (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Valencia ha dato notizia che nell’ultima sessione di test per il coronavirus, un giocatore è risultato positivo. Di seguito il comunicato del club. Dopo gli ultimi esami per il Covid-19, è stato trovato un giocatore positivo che sta svolgendo gli allenamenti prestagionali con la prima squadra ed è rimasto di conseguenza isolato nel suo domicilio, così come i suoi contatti più stretti. In linea con i criteri dei rigidi protocolli della Liga e del club, la prima squadra continuerà il suo programma di allenamenti e partite amichevoli previste nei prossimi giorni. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

