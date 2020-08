Vacanze: il Coronavirus fa crollare del 30% la spesa turistica per la tavola (Di mercoledì 26 agosto 2020) “L’emergenza Covid fa crollare del 30% la spesa turistica per la tavola a causa dell’assenza dei vacanzieri stranieri e della ridotta disponibilità economica di quelli italiani colpiti dalla crisi con drammatici effetti sulla ristorazione e sull’intera filiera agroalimentare“: è quanto emerge da una stima della Coldiretti sulla spesa turistica per il consumo di pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche, “che scende nel 2020 sotto i 20 miliardi di euro dopo una crescita costante nel corso dell’ultimo decennio. A pesare è soprattutto il crollo delle presenze dei turisti stranieri – spiega Coldiretti – a partire da quelli con ... Leggi su meteoweb.eu

stanzaselvaggia : Rosalinda Celentano al momento è risultata negativa al Coronavirus, quindi ahimè sono girate notizie inesatte. Risu… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, picco di nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore: 1.071 | La maggior parte al rientro dalle vacanze |… - puntomagazine : Punzo: “Non mi stancherò mai di ripeterlo: per favore cerchiamo di essere responsabili, ancora di più in questo mom… - occhio_notizie : Tutti in quarantena dopo le vacanze in Sardegna - marisamoles : RT @Daniele_Manca: Coronavirus, Mihajlovic, Briatore e le vacanze in Sardegna. Siamo tutti peccatori? (non tutti però commettiamo gli stess… -