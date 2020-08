Usa, Melania star alla convention. In Wisconsin è stato d'emergenza (Di mercoledì 26 agosto 2020) A Charlotte, alla convention dei repubblicani, la first lady ha fatto un discorso rassicurante e pacato: 'non attacco i democratici perché significherebbe dividere il paese', ha detto. Intanto non si ... Leggi su tg.la7

SkyTG24 : Usa 2020, Melania Trump: “Mio marito Donald vuole solo il bene dell’America” - MediasetTgcom24 : Usa 2020, Melania Trump: non attacco i rivali per non dividere il Paese #melaniatrump - ilriformista : L'attesa negli Stati Uniti è tutta per il discorso di #MelaniaTrump alla convention del @GOP - LaStampaTV : VIDEO | Usa 2020, Melania Trump: 'Non attacco i rivali, il Paese ha bisogno di Donald' - FabrizioSigolo : RT @ilriformista: Il discorso di Melania Trump alla convention del @GOP -