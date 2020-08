Usa, cittadini della Louisiana in fuga dall’uragano “Laura” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Carichi di valigie, provviste e con i loro animali domestici, i cittadini della Louisiana occidentale lasciano le abitazioni e salgono su bus dopo l'ordine di evacuazione obbligatorio un giorno prima che l'uragano Laura arrivi sulla costa degli Stati Uniti. Da tempesta tropicale "Laura" si è rafforzata nelle acque calde e profonde del Golfo di Messico e potrebbe abbattersi con violenza sulla costa Usa. Secondo il National Hurricane Center diventerà uragano di categoria 3 prima di toccare terra, con venti che soffieranno a 185 km l'ora. Dovrebbe colpire anche la costa del Texas oltre alla Louisiana. Leggi su ilfogliettone

Un nuovo video di un poliziotto che spara ad un cittadino afroamericano scuote gli Usa. Un agente ha aperto il fuoco e colpito più volte alla schiena il 29enne afroamericano Jacob Blake, che ora è ric ...

Usa 2020, il discorso di Melania Trump alla convention repubblicana: “Non attaccherò gli avversari, serve solo a dividere il Paese”

