USA Breaking news del 26 agosto 2020 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Oggi, 26 agosto, ci giungono tante nuove notizie dagli USA. Last news del 26 agosto Proteste in Wisconsin: dichiarato stato di emergenza Tony Evers, il governatore del Wisconsin, ha dichiarato lo stato di emergenza dopo le proteste scoppiate dopo che alcuni agenti di polizia di Kenosha hanno sparato alla schiena all’afroamericano Jacob Blake. Inoltre, Evers … Leggi su periodicodaily

(PRIMAPRESS) - USA - Non è bastato il discorso di Melania Trump alla convention repubblicana, in cui ha fatto riferimento agli errori del passato nella lotta razziale, per calmare gli animi in Wiscons ...In questa edizione: Briatore ricoverato per Covid. Sanchez schiera l'esercito. Scuola, 20 sierologici positivi. "Italia ponte tra est e ovest". Navalny: "non ci sono prove". Usa, uragano arriva su cos ...